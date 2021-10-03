فوز جامعة القناة بمسابقه اللقاء الرياضي الأول بجامعة كفر الشيخ

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هنأ الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس فوز الجامعه بمسابقه اللقاء الرياضي الأول بجامعة كفر الشيخ تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة» المقام في الفترة من ١الى ه أكتوبر الجارى ،وحققت ندي محمود عبدالعزيز أول جامعات دارتس بين جامعات مصر في مهرجان الأسر والرياضي الاول التي تستضيفه جامعه كفر الشيخ .

وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعه والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنه الرياضية بالجامعه ومتابعه الاستاذ عبدالله عامر مدير عام رعايه الشباب وياسر عبدالمجيد مدير مسؤول النشاط الخارجى.

جدير بالذكر أن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات المصرية مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك الجامعات والمعاهد الخاصة للتنافس في النشاط الرياضي ويشمل المهرجان أنشطة ومسابقات «خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، كرة السرعة، دراتس ،ألعاب ترويحية مفتوحة»، وسيتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين.