أهالي دمنهور يحررون شخصًا من عصابة.. صديقته خططت لخطفه

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تمكن مواطنون في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة من تحرر أحد الاشخاص قام بخطفه 4 أشخاص من شقته في محافظة الإسكندرية، بعد ادعائهم أنهم رجال شرطة وأنه مطلوب القبض عليه، وذلك بتخطيط من صديقته لسرقة مبلغ مالي من شقته.

تلقت أجهزة الأمن في محافظة البحيرة من بلاغًا من الأهالي في مركز شرطة دمنهور التابع لمحافظة البحيرة بتمكنهم من ضبط سيارة وبداخلها عدد من الأشخاص، بعد استغاثة أحد ركاب السيارة بهم معلنًا أنه مختطف.

لإستغاثة أحد مُستقليها بهم لكونه مختطف، وما تبين من أن مستقليها 3 أشخاص (سائق، ميكانيكى، تاجر مواد غذائية«مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة») ،

تمكن الأهالى من ضبط شخصين بالإضافة إلى الشخص الذي استغاث بهم، وفر 2 آخرين من ركاب السيارة، وتم تسليم الثلاثة إلى الشرطة.

الخاطفين ادّعوا أنهم رجال شرطة وأخدوه من شقته في الإسكندرية واستولوا على أمواله

قرر الشخص الثالث بقيام الشخصين المرافقين و2 آخرين بالحضور إلى مسكنه والإدعاء بأنهم رجال شرطة ثم قاموا بتفتيش مسكنه والإستيلاء على مبلغ مالى وموبايل، ثم إصطحبوه إلى السيارة المضبوطة.

أهالي دمنهور في البحيرة يحررون المخطوف ويقبضون على رجال الشرطة المزيفين

وحاول المتهمون إنزاله من السيارة في دمنهور إلأ أنه إستغاث بالأهالى وتمكنوا من ضبط 2 من المتهمين الأربعة بينما تمكن الشخصين الآخرين من الهرب وبحوزتهما المبلغ المالى والموبايل المسروق.

وأوضح المجنى عليه أنه قام بإبداء رغبته على موقع «فيس بوك» بشراء شقة سكنية، ومضيفًا بقيام إحدي السيدات بالتواصل معه، وأنه قام بتصور المبلغ المالي وإرسال صورته لها بناءًا على طلبها، وحضر بعد ذلك المذكورون إلى منزله مدعين أنهم رجال شركة.

تم تشكيل فرق بحث مكون من قطاع الأمن العام والمباحث الجنائية في مديرية أمن البحيرة، وتبين أن السيدة المشار إليها هي «ربة منزل» مقيمة في الإسكندرية، وتربطها علاقة صداقة بالمجنى عليه على موقع «فيس بوك».

«المخطوف» أبلغ صديقته على «فيس بوك» بأن لديه مبلغ مالي فاتفقت مع أحد الأشخاص على سرقته

وتبين أن المجنى عليه أبلغ صديقته على «فيس بوك» أنه معه مبلغ مالي يحتفظ به في مسكنه، وأنها اتفقت مع أحد المتهمين على سرقة المبلغ المالى.

وأرشد المتهمان المضبوطان عن المتهمين الهاربين وتبين أنهما يقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية.

أحد المتهمين في حادث الخطف في الإسكندرية أودع جزء من المسروقات في حسابه في البنك واشتري بطاقة مشريات

تم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين وبحوزة أحدهما الموبايل المسروق، ومبلغ مالي من المسروقات، وباقي المبلغ أفاد بقيامه بإيداع جزء منه في البنك، وعمل بطاقة بنكية لشراء بضاعة من شركة أجنبية، وانفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.