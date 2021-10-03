تأجيل محاكمة «أسرى الهروب الكبير من جلبوع» إلى نهاية أكتوبر

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أعلنت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين صباح يوم الأحد، تأجيل محكمة أسرى نفق العبور الكبير في «جلبوع» حتى تاريخ 24/10/2021.

وكانت وسائل إعلام عبرية صباح يوم الأحد، عن تقديم لائحة اتهام بحق أبطال سجن جلبوع الستة، الذين نفذوا عملية العبور الكبير.

صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية نشرت عبر موقعها الإلكتروني، أنّ المدعي العام الإسرائيلي قدم لوائح اتهام، في محكمة الناصرة، ضد الأسرى الستة الذين خرجوا من سجن جلبوع الشهر الماضي«.

وقالت الصحيفة العبرية، أنّ المحكمة اتهمت الأسرى فقط «بالفرار من السجن»، ولا تتضمن لائحة الاتهام أي مخالفات أمنية، والعقوبة القصوى لهذه الحادثة هي 7 سنوات في السجن.

وشددت، اتهم 5 أسرى بمساعدة وتحريض الأسرى الخارجين من سجن جلبوع.

ومن جهتها، أفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن الادّعاء الإسرائيلي من المقرر أن يقدم، لوائح اتهام بحق الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، بداية الشهر الماضي، قبل إعادة اعتقالهم جميعًا، وذلك أمام محكمة الناصرة المركزية.

كما سيقدم الادعاء الإسرائيلي لوائح اتهام كذلك بحق 5 أسرى آخرين يشتبه بأنهم قد قدموا لهم المساعدة.

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات انتهت يوم الأربعاء الماضي، مع الأسرى الستة والآخرين الذين ساعدوهم، وسيتم اليوم تقديم لوائح الاتهام ضدهم.

وكان الأسرى الستة (محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفعيات وزكريا زبيدي) عرضوا على المحكمة على «ذمة قضية العبور الكبير»،وتم توجيه عدة اتهامات لهم، منها “التخطيط لعمليات”، حيث مدد اعتقالهم على ذمة القضية أكثر من مرة.

كما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن نيابة الاحتلال قدمت لما تسمى «محكمة صلح الناصرة» لائحة اتهام مفصلة ضد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين.

وأوضحت الهيئة أن لائحة الاتهام تضمنت 20 بنداً، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة (أسرى نفق الحرية)، وتوجيه تهمة التستر والمساعدة على الهروب لخمسة أسرى آخرين.

ولفتت الهيئة أنه من خلال لائحة الاتهام المقدمة تم إسقاط جميع التهم الأمنية التي قُدمت في البداية بحق هؤلاء الأسرى من قبل مخابرات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.

وأضافت أن نيابة الاحتلال قدمت أيضاً طلباً للمحكمة من أجل استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى حتى انتهاء الإجراءات القانونية على ذمة هذه القضية، كذلك قدمت النيابة مواد سرية تتعلق بالقضية.