محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62

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في إطار إحتفالات المحافظة بالعيد القومي ال ٦٢، استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، لفيف من الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمشاركة بإحتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق الثالث من أكتوبر من كل عام، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقام الوفد الذي ضم اللواء عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الأسبق ومحافظي الوادي الجديد السابقين ومنهم اللواء جمال إمبابي واللواء طارق مهدي واللواء محمود خليفة وعدد من أبناء المحافظين الراحلين ومنهم اللواء أحمد وصفي والمستشار ياسر التلاوي والمهندس فاروق البرنس، بتفقد حديقة ٣٠ يونيو بالخارجة والتي تم إنشائها على أحدث الخدمات الترفيهية والرياضية كمتنفس حضاري للمواطنين يمزج ما بين التصميم العصري والتراث الواحاتي، كما تضم تصميم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخيه والثقافية على مستوي الجمهورية، لزيادة وعي الشباب ثقافياََ وتاريخيا.