«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا

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اسفرت نتائج انتخابات اللجان النوعية للجنة الدفاع والامن القومى عن فوز النائب احمد العوضى برئاسة الجنة والنائبين ابراهيم المصرى واحمد يحيى بمنصب الوكيلين ومحمد راضى امينا للسر .

كما اسفرت نتائج انتاخبات لجنة الخطة والموزنة عن فوز النائب فخرى الفقى بمنصب رئيس اللجنة وياسر عمر ومصطفى سالم بمنصب الوكيلين وعبدالمنعم امام امينا للسر، وهو نفس تشكيل درو الانعقاد الاول دون تغيير.

و كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الثانية، على أن يعاود المجلس الانعقاد في تمام الساعة الثانية والنصف اليوم لإعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وقبيل رفع الجلسة، دعا جبالي، أعضاء البرلمان لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفقا للقواعد المتبعة.

وكشف رئيس البرلمان، عدم تلقي أي اعتراضات أو اقتراحات على تشكيل قوائم اللجان النوعية للبرلمان والبالغ عددها 25 لجنة نوعية.

وأعلن أمام الجلسة العامة للبرلمان، قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس- الوكيلين- أمناء السر)، بحيث يترأس عملية الانتخاب أكبر الأعضاء سنا ويعاونه الأصغر سنا.

وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، بحيث يتم إجراء الانتخابات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة (50% + 1)، وعلى أن تتم الانتخابات لمدة ساعة.

وفي الجلسة الختامية اليوم، يتم إعلان التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان.