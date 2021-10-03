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تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء

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تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء

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تنظم هيئة قناة السويس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ فعالية رياضية خاصة للسباحة في قناة السويس الجديدة بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

وتشمل الفعالية قيام السباح الدولى سيد الباروكي بالسباحة في قناة السويس الجديدة تمهيدا لتسجيل المحاولة ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول سباح يعبر القناة الجديدة بزعانف المونو وأول سباح يعبر بين قارتين آسيا وأفريقيا، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ٥ أكتوبر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي بنادي الشاطئ بالإسماعيلية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة الرياضية والفنية والإعلامية.

المصرى اليوم

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