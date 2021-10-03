«جبالى» يعلن اختيار «الوفد» لـ «وهدان» رئيسا لهيئته البرلمانية.. ويعلن اجراءات انتخاب اللجان

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أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،عن اختيار حزب الوفد للنائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلماينة للحزب .كما اعلن «جبالى» خلال الجلسة العامة اليوم الاحد عن أجراءات انتخابات اللجان البرلمانية لاختيار رئيسا ووكيلين وأمينا للسر. .

ووفقا لللائحة الداخلية لمجلس النواب يخطر كل حزب يمثله 3 نواب كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس. وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

كما تتضمن المواد المنظمة لعمل روساء الهيئات البرلمانية في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،اختصاصات ممثل الهيئة البرلمانية عنها، في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

و يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلى الهيئات المعارضة. وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها. ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة