«جبالى» يعلن بدء انتخابات اللجان النوعية دون اعتراضات على قوائم الترشح

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أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم تلقي أي اعتراضات أو اقتراحات على تشكيل قوائم اللجان النوعية للبرلمان والبالغ عددها 25 لجنة نوعية.

و اعلن خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس- الوكيلين- أمناء السر)، بحيث يترأس عملية الانتخاب أكبر الأعضاء سنا ويعاونه الأصغر سنا.

و قال «جبالى» لـ «أعضاء المجلس :» لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، يتم إجراء الانتخابات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة (50% + 1)، وعلى أن تتم الانتخابات خلال مدة ساعة «..

و أشار إلى انه سيتم إعلان التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان خلال الجلسة المسائية .