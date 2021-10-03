أخبار عاجلة

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«جبالى» يعلن بدء انتخابات اللجان النوعية دون اعتراضات على قوائم الترشح

Print
«جبالى» يعلن بدء انتخابات اللجان النوعية دون اعتراضات على قوائم الترشح «جبالى» يعلن بدء انتخابات اللجان النوعية دون اعتراضات على قوائم الترشح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم تلقي أي اعتراضات أو اقتراحات على تشكيل قوائم اللجان النوعية للبرلمان والبالغ عددها 25 لجنة نوعية.

و اعلن خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس- الوكيلين- أمناء السر)، بحيث يترأس عملية الانتخاب أكبر الأعضاء سنا ويعاونه الأصغر سنا.

و قال «جبالى» لـ «أعضاء المجلس :» لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، يتم إجراء الانتخابات بحضور أغلبية أعضاء اللجنة (50% + 1)، وعلى أن تتم الانتخابات خلال مدة ساعة «..

و أشار إلى انه سيتم إعلان التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان خلال الجلسة المسائية .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي

محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما

محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما