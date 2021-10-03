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بدعوي تنظيم رحلات سياحية ..«الداخلية» تعلن تفاصيل عمليات النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

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بدعوي تنظيم رحلات سياحية ..«الداخلية» تعلن تفاصيل عمليات النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة بدعوي تنظيم رحلات سياحية ..«الداخلية» تعلن تفاصيل عمليات النصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة

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أعلنت وزارة الداخلية ن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإنشاء صفحات إلكترونية والإدعاء من خلالها بقدرته على تنظيم رحلات سياحية بأسعار مخفضة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: ط في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال الإنترنت، فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام «مجهول» بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهام ضحاياه بقدرته على تنظيم العديد من الرحلات السياحية (الداخلية والخارجية) وتوفير تذاكر طيران وتأشيرات سفر بأسعار مخفضه، مُستخدماً عدة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى منتحلاً من خلالها صفة شركات سياحية، مما دفع العديد من راغبى الإستفادة من تلك العروض بالتواصل معه وتحويل مبالغ مالية له عبر تطبيق لإحدى شركات الإتصالات، وإرتكابه (35) واقعة بذات الأسلوب«.

وأضافت: «بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه في «12» حكم قضائى متنوع- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، كما أضافت التحريات بقيامه بتغيير محل إقامته بصفة دورية للحيلولة دون الإيقاع به وضبطه، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه، وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها وكذا إنشائه وإدارته (6) صفحات أخرى على مواقع التواصل الإجتماعى يزاول من خلالها نشاطه الإجرامى ووجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين ضحاياه- شريحتين لرقم (محدد) والمُرتكب من خلالهما غالبية الوقائع مسجلين ببيانات مغايرة لمستخدمها الفعلى للتحايل والحيلولة دون تحديده وضبطه) وبمواجهته إعترف بإرتكابه للوقائع المشار إليها بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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