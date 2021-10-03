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المشدد 6 سنوات لعصابتين بتهمة السرقة بالإكراة في القليوبية

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المشدد 6 سنوات لعصابتين بتهمة السرقة بالإكراة في القليوبية المشدد 6 سنوات لعصابتين بتهمة السرقة بالإكراة في القليوبية

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قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة بالسجن المشدد 6 سنوات لعصابتين بتهمة السرقة بالإكراة في العبور وشبين القناطر حيث قضت المحكمة بالمشدد 6 سنوات لعاملين بسوق العبور شرعا في سرقة حقيبة يد من ربة منزل أثناء سيرها في الشارع تحت تهديد السلاح الناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد البريري وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر ومحمد صبحي إبراهيم وأمانة سر محمد طايل وعلي القلشي.

كانت مديرية امن القليوبية تلقت اخطارا من قسم شرطة العبور يفيد تلقى بلاغا من ربة منزل بتعرضها للسرقة بالاكراة وسرقة حقيبة يدها اثناء سيرها في الشارع بمدينة العبور.

تبين انه اثناء سير «ب ح ث» ربة منزل في احد الشوارع اعترض طريقها شخصان يستقلان دراجة نارية قيادة احدهما وقاما بالاستيلاء على حقيبة اليد الخاصة بها وعندما قاومتهما قام احدهما باشهار سلاح نارى في وجهها إلا انها استغاثت بالمارة فقاموا بالإمساك بهما والقى القبض عليهم وبحوزة احدهما فرد خرطوش

كما قضت المحكمة بالسجن المشد 6 سنوات لعاطل قام بمساعدة أخرين «سبق حبسهم» بسرقة سيدة بالإكراه بعد التعدى عليها بالضرب بـ «كعب طبنجة» وكتم أنفاسها حتى غابت عن الوعى في شبين القناطر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم واخرين إرتكبوا واقعة السرقة بالاكراه للمجنى عليها «ن م ا» بأن تعدى عليها ضربا بمؤخرة سلاح نارى «طبنجة» وكمم فمها حتى غابت عن الوعى وسقطت أرضا والاستيلاء على متعلقاتها.

اضاف أمر الإحالة، إن المتهم أحرز سلاحا ناريا «طبنجة» وذخائر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

المصرى اليوم

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