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ختامها نداء شرارة و عمر العبداللات.. إسدال الستار على الدورة 35 لـ«جرش»

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ختامها نداء شرارة و عمر العبداللات.. إسدال الستار على الدورة 35 لـ«جرش» ختامها نداء شرارة و عمر العبداللات.. إسدال الستار على الدورة 35 لـ«جرش»

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اختتمت فعاليات مهرجان «جرش» للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين، أمس، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح»، في ظل إجراءات احترازية ووقائية مشددة وضمن شروط البروتوكول الصحي لمواجهة وباء كورونا وبعد غياب عام بسبب الوباء، بحضور رئيس اللجنة العليا للمهرجان وزير الثقافة على العايد والمدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار ومندوبا عن الملك عبدالله الثاني.

وأحيا الأردني عمر العبداللات الحفل الختامي على المسرح الجنوبي، واستهل اغانيه بأغنية يا سعد وواصل بالدحية ليقدم مدلي من اغاني الموروث الشعبي الاردني وغنى بمصاحبة فرقته الموسيقية المكونة من 12 عازفا وأربعة مرددين اغنيته الوطنية «جوى العين يا بو حسين»، مواصلا اغانيه الخاصة وسط حماس وتفاعل كبير من الجمهور، وغنت الفنانة نداء شرارة عددا من أغاني ألبومها الجديد وعدد من الأغاني العربية الشهيرة.

وشهدت الدورة 35 فعاليات عديدة ومتنوعة وتميز في هذه الدورة التي استمرت 10 أيام، بإيلائه الفنان والشاعر الاردني أولوية كبيرة وأهمية خاصة في العديد من الفعاليات علاوة على تميز وسعة برنامجه الثقافي الذي شارك فيه عدد كبير من المبدعين الاردنيين والعرب.

وكانت فرقة باليه فلكلور «ياكو شاتي» من المكسيك، قدمت عرضا على مسرح الصوت والضوء بحضور السفير المكسيكي في عمان، روبيرتو ودريغيز هيرنانديز، فيما قدمت فرقة «اوبرا بانونيتسا» من كرواتيا عرضا آخر، ضمن اتفاقيات التبادل الثقافي مع الوزارة.

المصرى اليوم

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