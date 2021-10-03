أخبار عاجلة

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تعرف على أكثر الدول تضررًا من كورونا

Print
تعرف على أكثر الدول تضررًا من كورونا تعرف على أكثر الدول تضررًا من كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234.577.843، وإجمالي الوفيات 5.000.500.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ700.959 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.658.910.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ597.723 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.459.117.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448.573، وإجمالي إصابات 33.791.061.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ277.978 وإجمالي إصابات 3.671.611.

وفي المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 205.297، وإجمالي إصابات 7.449.689.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199.423، وإجمالي إصابات 2.177.283.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.115 وإجمالي إصابات 4.218.142.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137.295 وإجمالي إصابات 7.908.091.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130.998، وإجمالي إصابات 4.679.067.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.372، وإجمالي إصابات 4.960.641.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاركة إماراتية بتجربة فضائية دولية في روسيا

مشاركة إماراتية بتجربة فضائية دولية في روسيا

روسيا: واشنطن لديها خطط استخباراتية ضد بكين وموسكو

روسيا: واشنطن لديها خطط استخباراتية ضد بكين وموسكو

عسكريو روسيا وباكستان يستخدمون القوات الجوية لاقتحام موقع لمجموعة إرهابية مسلحة

عسكريو روسيا وباكستان يستخدمون القوات الجوية لاقتحام موقع لمجموعة إرهابية مسلحة

روسيا تسجل رقم قياسي لوفيات كورونا

روسيا تسجل رقم قياسي لوفيات كورونا