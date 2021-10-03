«شاهين» يضرب عمان.. والإمارات تحذر مواطنيها

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أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، اليوم الأحد، أن فرق الإنقاذ تستجيب لـ9 بلاغات حول احتجاز أشخاص بمركباتهم بمحافظة مسقط نتيجة الأمطار الغزيرة الناتجة عن تأثيرات الحالة المدارية “إعصار شاهين”.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 25 شخصاً وجميعهم بصحة جيدة.

وأضافت أن فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف تمكنت من إنقاذ عدد 7 أشخاص جراء دخول مياه الأمطار بمنزلهم بولاية مطرح وهم بصحة جيدة.

فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن حدوث كسر في خط النقل (1600) المغذي لخزانات السيب من بركاء وتذبذب محطات التغذية في بركاء وسيتم تغذية خزانات السيب من محطة ضخ الغبرة.

وأضافت اللجنة:«تطمئن اللجنة المشتركين بأن كميات المياه المنتجة كافية لتغطية الاستهلاك الحالي داعية إلى الترشيد في استهلاك المياه».

ودعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تدعو المزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة خلايا النحل والمواشي، داعية الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وعدم الاقتراب من السدود.

وأصدرت اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان تحذيراً عاجلاً للمواطنين في العاصمة مسقط بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة ضمن تأثيرات إعصار شاهين.

وقالت اللجنة في بيانها إن محافظة ‎مسقط تشهد أمطارًا شديدة الغزارة ونزول عدد من الأودية جراء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية المعروفة باسم إعصار شاهين.‎

وأوضحت اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان الأمطار الغزيرة تأتي مع نزول وادي عدي ووادي الخوير وتوقع نزول معظم أودية محافظة مسقط.

وأهابت اللجنة الوطنية للتعامل مع الحالات الطارئة في سلطنة عمان «بالجميه ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة».

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بتلقيها بلاغات متعددة عن احتجاز أشخاص بمركباتهم في مسقط، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها بسبب الإعصار.

وأهابت السلطات العمانية بـ«ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة».

وقالت الوكالة إن الإعصار تسبب بقطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، وحثت مستخدمي الطريق على أخذ الحيطة والحذر.

وفي بعض المناطق، كالزاهية في ولاية مطرح، حثت السلطات المواطنين والمقيمين للصعود إلى أعلى منازلهم تجنبا لآثار الإعصار.وشارك البعض مقاطع تُظهر سيارات عالقة في مياه الأمطار التي غطت الشارع.

أظهرت فيديوهات متداولة شوارع العاصمة مسقط وهي غارقة في المياه التي ظهرت وهي تتدفق بقوة بين السيارات.وشارك البعض عبر شبكة الإنترنت مقاطع فيديو تبين ظروفا جوية غير اعتيادية باتت تشهدها مناطق من السلطنة جراء الإعصار.

وطالبت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمان يوم الأحد، المواطنين الإماراتيين في السلطنة بتوخي الحذر الشديد بسبب الإعصار المداري الذي يضرب سواحل البلاد، وقد يصل ارتفاع الأمواج فيه إلى 12 متراً، داعية المواطنيين إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية والوديان.



ودعت السفارة جميع المواطنين الإماراتيين في سلطنة عمان إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في السلطنة، والاتصال على أرقام الطوارئ والابتعاد عن السواحل

وضرب إعصار «شاهين» سواحل عمان، حيث وصل إلى ذروة شدته مساء أمس السبت.

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