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كورونا يقضي على قائد في سرايا القدس

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كورونا يقضي على قائد في سرايا القدس كورونا يقضي على قائد في سرايا القدس

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نعت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، أحد قادتها في المنطقة الشمالية، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت «سرايا القدس» في بيان صحفي اليوم الأحد: «ننعى القائد عبدالله نهاد السمك»أبوجهاد«(40 عاما) نائب عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة الإعلام الحربي في المنطقة الشمالية، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا».

وعالميا أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 234.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.7 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 234.577.843، وإجمالي الوفيات يزيد عن 5 ملايين إصابة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ700.959 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.658.910.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ597.723 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.459.117.

المصرى اليوم

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