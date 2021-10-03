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وفد حماس في القاهرة لبحث تخفيف الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار

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وفد حماس في القاهرة لبحث تخفيف الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار وفد حماس في القاهرة لبحث تخفيف الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار

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قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن زيارة وفد حركته برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين تتعلق بتحسين الأوضاع الإنسانية وتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع وإعادة الإعمار

وأكد على أهمية الدور المصري والاستعجال في الخطوات التي تخفف من الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة .

وحول ملف صفقة التبادل، قال قاسم إن:«ملف صفقة تبادل الأسرى دائم الحديث به ودائما ما يطرح أفكار من قبل عدة وفود تأتي إلى القطاع، ودور مقدر في الملفات المتعلقة بالصراع ومن بينها صفقة التبادل».

وأضاف المتحدث باسم حماس:«نفضل ألا نتحدث عن تفاصيل بشأن صفقة التبادل في وسائل الإعلام».

ويضم وفد «حماس» الذي يصل القاهرة اليوم، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، كلا من نائب رئيس الحركة صالح العاروري ونائبه خليل الحية وروحى مشتهى ومروان عيسى، ورئيسها في غزة يحيى السنوار، ورئيس إقليم الخارج خالد مشعل، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي.

المصرى اليوم

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