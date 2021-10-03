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تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عتبة الـ25 ألفا، مع رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 25769 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 25219 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ الثاني من يناير الماضي.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4294 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج (2463 حالة)، ومقاطعة موسكو (1646 حالة).

وارتفع عدد ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 890 حالة وفاة (مقابل 886 وفاة أمس)، ما يمثل خامس قفزة غير مسبوقة في الحصيلة خلال الأسبوع الأخير.

وتماثل 15391 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و587 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 210 ألف حالة وفاة، وستة ملايين و726 الف حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 193.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 557 ألفا خلال آخر 24 ساعة.