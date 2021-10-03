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مصرع شخصين وإصابة آخر في متفرقة في كفر الشيخ

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مصرع شخصين وإصابة آخر في حوادث متفرقة في كفر الشيخ مصرع شخصين وإصابة آخر في متفرقة في كفر الشيخ

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لقى شخصين مصرعهما، وأصيب ثالث في متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل جثامين المتوفيين للمشرحة، وتحررت محاضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، وغرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع 3 حوادث متفرقة، حيث لقي علي ماهر الشبه، بقرية المعدية البحرية برج البرلس، 32 سنة مصرعه في حادث تصادم جرار بسيارة نصف نقل أمام قرية الشهابية بالطريق الدولي، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى البرلس المركزي.

كما لقى «أحمد.م» 39 سنة، عامل بناء مقيم بحي ميت علوان، في مدينة كفر الشيخ، مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث، بمبنى تحت الإنشاء، بمدينة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

كما أصيب عصام إبراهيم، 50 سنة، نتيجة تصادم قطار مما أدى لإصابته بنزيف بالمخ، وكسر بالضلوع، وكسر بالكتف الايمن، وتم نقله لمستشفى دسوق العام.

المصرى اليوم

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