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غدا .. «قومى المرأة» ينظم ندوة حول الأجندة التشريعية للمرأة والطفل

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غدا .. «قومى المرأة» ينظم ندوة حول الأجندة التشريعية للمرأة والطفل غدا .. «قومى المرأة» ينظم ندوة حول الأجندة التشريعية للمرأة والطفل

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ينظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، غدا، في تمام الساعة السادسة مساءا، ندوة بعنوان «التنمية حق للجميع.. الأجندة التشريعية حول المرأة والطفل»، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديه، والدكتورة سحر السنباطي امين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ،والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ،والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصاديه الكلية بمعهد التخطيط القومي، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل، والدكتورة أميرة جمال الدين مسؤول برامج أول وحدة التنمية المستدامة الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،بالإضافة إلى عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة .

المصرى اليوم

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