محمد هنيدي يكشف تفاصيل جديدة في مشواره الفني وحياته الشخصية (التفاصيل)

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في لقاء خاص عقب نجاح فيلمه الأخير «الإنس والنمس»، يحل النجم محمد هنيدي ضيفا على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يوضح هنيدي خلال اللقاء مدى سعادته بفيلمه الأخير الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما «فول الصين العظيم» في عام 2004.

ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.

كما يتحدث عن ظهوره المميز على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، ويروي عددا من المواقف المضحكة خلال مسيرته الفنية وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.

وتستقبل الشاذلي أيضا، في اللقاء المقرر إذاعته على حلقتين تعرضان يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، عددا من أبطال العمل، وهما سليمان عيد ومحمود حافظ، للحديث عن التجربة المختلفة، والمعالجة الكوميدية لأفلام الرعب.