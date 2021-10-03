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تطير بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى السعودية غداً الأربعاء من أجل بدء تحدٍ كبير جديد في مشوار كوماندوز اليد الأبيض في كأس العالم للأندية.

ويتحفز الزمالك بعد فوزه بالسوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي الأهلي بعد مباراة صعبة بنتيجة 28/27، لتقديم أداء قوي في البطولة يعكس تفوق الفريق في اللعبة خلال السنوات الأخيرة.

ويمتلك المارد الأبيض كتيبة من اللاعبين الموهوبين على رأسهم القائد أحمد الأحمر وحارس المرمى المتميز كريم هنداوي.

وتضم بعثة المارد الأبيض اللاعبين: أحمد الأحمر وكريم هنداوي ومحمود خليل وعمر بكار وهشام السبكي ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء ومحمد مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد رمضان ووسام نوار وخالد وليد.

الجدير بالذكر أن الزمالك يبدأ مشواره مع برشلونة يوم 6 أكتوبر المقبل، ويضم البارسا في صفوفه لاعب منتخب مصر علي زين.