كلوب: ظهور صلاح بهذا الشكل لا يصدق.. يمتلك سلاحًا جديدًا

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أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بجهد محمد صلاح الدفاعى بجانب الهجومى الذي يقدمة في مباريات الفريق الأخيرة.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها موقع «ليفربول إيكو»: إن المستوى الذي يقدمة المصري محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم لا يصدق بعدما اكتسب اللاعب الخبرة والنضج الكروى.

وتابع المدرب كلوب: أرى صلاح يطارد المنافسين ويفوز بالكرة. إنها بالنسبة لي علامة رائعة على أن مو يقدم مباراة جيدة، كما أنها إشارة بالنسبة له، إذا كان في حالة جيدة.

وواصل: ليس الأمر أن اللاعب يفكر «يا إلهي.. لماذا على أن أركض هنا؟» إنها في الحقيقة ليست مشكلة لدى المهاجمين.

وأكمل كلوب: «لقد غيرنا الكثير من الأشياء في الفريق من أجل مصلحة المهاجمين، ومدى مرونتنا في الهجوم وأشياء من هذا القبيل».