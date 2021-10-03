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يواجه الاتحاد الليبي وديا استعدادا لتوسكر الكيني

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الزمالك يواجه الاتحاد الليبي وديا استعدادا لتوسكر الكيني يواجه الاتحاد الليبي وديا استعدادا لتوسكر الكيني

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على مواجهة الاتحاد الليبي وديا يوم 8 أكتوبر، استعدادا للقاء توسكر الكيني.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للزمالك إن المباراة ستقام على عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء في الرابعة عصرا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

المصرى اليوم

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