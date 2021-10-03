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جبالي يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب

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جبالي يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب جبالي يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب

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أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رؤساء الهيئة البرلمانية للأحزاب، بعد إخطار الأحزاب للبرلمان، وتم اختيار أشرف رشاد رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية «مستقبل وطن»، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.

وتم اختيار أيمن أبوالعلا ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والمهندس إيهاب منصور ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد بهاء الدين شلبي ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وعاطف المغاوري ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

المصرى اليوم

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