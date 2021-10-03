وائل جمعة يحسم شارة القيادة بين صلاح وفتحى

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كشف وائل جمعة، مدير المنتخب الوطنى الاول لكرة القدم، عدم وجود ازمة بسبب شارة القيادة بين محمد صلاح واحمد فتحى.

وقال جمعة في تصريحات إذاعية: «يجب غلق ملف شارة قيادة الفراعنة، والتركيز على ما هو اهم وهو تحقيق الفوز في مباراتى ليبيا من اجل احتلال صدارة المجموعة».

وتابع: «الموضوع تم حسمه، ومحمد صلاح هو من سيحمل الشارة في وجود أحمد فتحي والأخير تقبل الأمر».

وأكد وائل جمعة عدم وجود علاقة بين القائمة المبدئية المعلنة لخوض بطولة كأس العرب واستبعاد بعض اللاعبين من قائمة مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وأشار إلى أن اختيارات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، جاءت وفقا لرؤيته، مع العلم أن الدوري لم ينطلق بعد وبالتالي كل الامور قابلة للتغيير في الاختيارات.