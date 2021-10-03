أحمد مجاهد: «لا يوجد مشكلة في تعيين مترجم خاص لكيروش»

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كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على اتحاد الكرة المصري، عن موقف تعيين مترجم خاص للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: «المدرب قال انا عاوز اجرب الجهاز الفني في الترجمة».

وتابع: «هو قال لو عاوزين تعينوا مترجم ثابت للجهاز الفني مفيش مشكلة، لكن أي حد هيجي لازم يقعد معاه الأول وكلف حد من الجهاز يتابع الملف ده».

وأضاف: «كيروش لو عاوز مترجم خاص هنعين مترجم ولو عاوز حد من المعاونين ماشي أو موظف من الاتحاد مفيش مشكلة».

واختتم مجاهد تصريحاته: «هو بيتكلم انجليزي بسلاسة، معندناش مشكلة في الموضوع ده لو أراد تعيين مترجم خاص».