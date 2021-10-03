مهاجم ليبيا السابق: شعرنا بالراحة بعد استبعاد أفشة ومحمد شريف

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تحدث أسامة الفزاني مهاجم منتخب ليبيا السابق عن المواجهة المنتظرة بين مصر وليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الفزاني في تصريحات تليفزيونية: «شعرنا بالراحة باستبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة منتخب مصر للمباراتين».

وتابع: «محمد شريف لاعب هداف ويستطيع تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص».

وأضاف: «بالنظر لقائمة منتخب مصر ترى هناك 12 لاعب في مركز خط الوسط».

وواصل الفزاني: «كيروش مركز في منطقة خط الوسط على حساب مركز الهجوم، متعجب من استبعاد محمد شريف».