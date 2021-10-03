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حسين السمري يرد على وزير الرياضة: اللجنة سيتم التمديد لها عام آخر

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حسين السمري يرد على وزير الرياضة: اللجنة سيتم التمديد لها عام آخر حسين السمري يرد على وزير الرياضة: اللجنة سيتم التمديد لها عام آخر

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أكد حسين السمري المدير التنفيذي لنادي أن انتخابات ناديه لن تقام يوم 19 نوفمبر المقبل بعد الأنباء التي ترددت حول بطلان عمومية الزمالك.

وأشار المدير التنفيذي عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن الانتخابات ستتأجل وسيتم عقدها بعد 45 يوماً بمجرد اعتماد فتح باب الترشيح مرة أخرى.

وأوضح أن الموعد الأقرب حال فتح باب الترشح في نهاية شهر أكتوبر الجاري سيكون إجراء الانتخابات منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأكد أن اللجنة الحالية قد تمتد لعام آخر في الفترة القادمة وفقا لرؤية وزارة الرياضة والتنسيق مع اللجنة الحالية.

وتأتي تصريحات السمري كرد منه على البيان الرسمي الصادر من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بإجراء الانتخابات في موعدها قبل 24 نوفمبر حتى لا تقع الوزارة في مخالفة للقانون واللائحة.

المصرى اليوم

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