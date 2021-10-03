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رضا عبدالعال: ضياء السيد سبب استبعاد ثنائى الأهلى.. وأفشة أفضل من السعيد

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رضا عبدالعال: ضياء السيد سبب استبعاد ثنائى الأهلى.. وأفشة أفضل من السعيد رضا عبدالعال: ضياء السيد سبب استبعاد ثنائى الأهلى.. وأفشة أفضل من السعيد

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حمل رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق مسؤولية استبعاد ثنائى الأهلى محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من معسكر قبل لقائي ليبيا للجهاز المعاون.

وقال عبدالعال عبر برنامج البريمو إن ضياء السيد المدرب العام للمنتخب كان عليه أن يوضح الرؤية للمدرب كيروش في استبعاد الثنائى.

وأشار إلى أنه لم يخطر بباله أن يتم استبعاد شريف وأفشة رغم أنهما من أفضل اللاعبين في الدوري.

وأكد أن أحمد سيد زيزو نجم لن يستطيع أداء دور صانع الألعاب موضحا أن المنتخب لم يستفد شيئاً من ودية ليبيريا بدليل استبعاد أغلب اللاعبين بعد المباراة.

وأوضح أنه لا أحد سيرحم كيروش حال إخفاق المنتخب الوطني في تصفيات مؤكدا أنه لو شاهد مباريات المنتخب الماضية أو لقاءات الدوري لن يتخذ هذا القرار.

وأضاف عبدالعال أن محمد مجدي أفشة نجم الأهلي أفضل بكثير من عبدالله السعيد نجم بيراميدز في الوقت الحالي.

وقال عبر تصريحات تليفزيونية إن أفشة في الوقت الحالي أفضل من أي صانع لعب في وعلى رأسهم عبدالله السعيد.

وأوضح: يجب أن يلعب أفشة ويشارك السعيد في آخر ١٠ دقائق.

وأشار إلى أن محمد شريف مهاجم الأهلي يستطيع المشاركة أساسيا على حساب مصطفى محمد وأي مهاجم في المنتخب الوطني.

وشدد على أنه لا يعلم كيف اقتنع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بقدرات أحمد حسن كوكا واستبعد شريف؟

وأشار إلى أن مستوى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لا يؤهله للانضمام للمنتخب الوطني حتى لو كان سليما.

كما أشار رضا عبدالعال إلى أنه توقع انهيار برشلونة الإسباني بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال عبدالعال إن برشلونة افتقد اللمسة الجمالية بعد رحيل ميسي وهو ما أكده قبل عام كامل وحذر من رحيل نجم الفريق.

وأشار إلى أن برشلونة تحول بأداءه لفرق الدرجة الثالثة في مصر موضحا أن رونالد كومان المدير الفني خسر الكثير برحيل النجوم وخاصة ميسي ولويس سواريز.

واكد أن البعض يوجه له اتهامات ثم تتضح صحة وجهة نظره في النهاية ويسير الجميع خلف رؤيته.

المصرى اليوم

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