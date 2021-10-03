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‏الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتحقيق سريع ونزيه بانفجار مرفأ بيروت

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‏الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتحقيق سريع ونزيه بانفجار مرفأ بيروت ‏الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتحقيق سريع ونزيه بانفجار مرفأ بيروت

جي بي سي نيوز :- جددت الأمم المتحدة، الأربعاء، دعوتها للحكومة اللبنانية بضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل في انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك على لسان المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا ورونيكا.

وقالت المسؤولة الأممية في تغريدة على "تويتر": "أكرر دعوة مجلس الأمن الخاصة بإجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل في انفجار مرفأ بيروت".

وأضافت: "بينما يشرع لبنان في تنفيذ الإصلاحات، فإن احترام سيادة القانون يعد أمرا حيويا لتحقيق الصالح العام واستعادة ثقة الناس".

واعتبرت أن "عائلات الضحايا وعموم الشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة".

وطالب مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في انفجار مرفأ بيروت.

وحث المجلس، في بيان، اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي على سرعة وشفافية تنفيذ الإصلاحات الضرورية والملموسة، وذلك بحسب قناة "سكاي نيوز".

وأوضحت المسؤولة الأممية، في تغريدتها، أنها "التقت اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث ناقشنا الفرص المتاحة للبنان للانخراط في إصلاحات حقيقية بعد تشكيل الحكومة والدور التشريعي لمجلس النواب في هذا الصدد وأهمية إجراء الانتخابات في 2022 في موعدها".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار في مرفأ بيروت أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية في العاصمة.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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