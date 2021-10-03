الطلاق بالثلاثة.. الدكتور على جمعة يصدر فتوى جديدة

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أوضح الشيخ على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حكم الطلاق بالثلاثة، وهل يحتسب طلقة أم ثلاث طلقات؟

قال جمعة خلال حواره إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، إن استقرت الفتوى على أنها تقع طلقة واحدة، ومن يريد أن يجعلها بالثلاثة فعليه الذهاب إلى المأذون، متابعًا أن أحيانًا وثيقة الطلاق يكون بها تناقض حيث يُكتب فيها «الثالثة» و«رجعية» وهنا يتدخل القاضي لتصحيحها وبحث المسألة ويطلب الشهادة وينفذ أدوات إثباته.

تابع أن الطلاق له شروط منها المعرفة بالجهات الأربعة (الأشخاص والمكان والأحوال وأن يملك كلامه وليس مرغمً عليه«، مشيرًا إلى أن الطلاق يكون بحرف»القاف«وليس نطقها»طلاء«، مما يعني أنه لا يجوز الطلاق على واتساب أو الفيسبوك وماشابه.

لفت على جمعة إلى أنه في فترة الجبرتي كان يقال إن «الإنقليش» وليس «الإنجليز» وحين كانت تُكتب تكون «الإنكليز» ولكن حقيقتها الجيم المصرية، مما يعني أن الشرع جاء بطريقة معينة محدودة والإمام الشافعي قال إنه يجب الوقوف عند النص لخطورة هذا العقد، مشددًا على أنه لهذا فالصيغة مقيدة بالنطق.

«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.