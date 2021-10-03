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انقلاب شاحنة.. المدينة تسجّل ثالث حادث للشاحنات خلال عدة أيام

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انقلاب شاحنة.. المدينة تسجّل ثالث حادث للشاحنات خلال عدة أيام انقلاب شاحنة.. المدينة تسجّل ثالث حادث للشاحنات خلال عدة أيام
معلومات أولية: السائق نُقل للمستشفى ولا توجد وفيات أو إصابات

انقلاب شاحنة.. المدينة تسجّل ثالث حادث للشاحنات خلال عدة أيام

سجّلت المدينة المنوّرة، اليوم، الحادث الثالث للشاحنات خلال أيام، حيث باشرت الجهات المعنية في الساعة التاسعة صباحاً حادث انقلاب شاحنة بالقرب من طريق الملك عبدالعزيز.

ووفقاً للمعلومات الأولية أنه لا توجد إصابات أو وفيات ولله الحمد، ما عدا السائق وتمّ نقله إلى المستشفى.

ويأتي حادث هذه الشاحنة بعد الحادث المروري الذي تسبّبت فيه شاحنة، قبل أيام، بالمدينة المنوّرة، وتُوفي به 4 أشخاص وأُصيب 5 آخرون، وحادث انقلاب شاحنة أمس في حي الجرف بالمدينة المنوّرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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