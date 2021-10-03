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المندوه يكشف تفاصيل بطلان الدعوة لانتخابات

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المندوه يكشف تفاصيل بطلان الدعوة لانتخابات الزمالك المندوه يكشف تفاصيل بطلان الدعوة لانتخابات

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أكد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى ، أن مديرية الشباب والرياضة أكدت بطلان الدعوة لانتخابات الزمالك بسبب عدم فرز العضويات وتحديد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجمعية العمومية.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية إن الزمالك مطالب بفرز العضويات وإبعاد العضويات التي لم تسدد الاشتراكات أو العضويات التي تم تسجيلها رغم وجود مخالفات، وضرب مثالا قائلاً: «لو عضو سجل إنه حاصل على ليسانس أداب وتم اكتشاف عكس ذلك سيتم شطبه».

وتابع عضو لجنة إدارة الزمالك أن هذا الأمر جاء بسبب شكاوى قدمت ضد نادى الزمالك، وفرز تلك العضويات يحتاج وقت حتى نهاية الشهر الجارى.

المصرى اليوم

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