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تفاصيل جلسة محمد مصيلحي مع لاعبي الاتحاد السكندري

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تفاصيل جلسة محمد مصيلحي مع لاعبي الاتحاد السكندري تفاصيل جلسة محمد مصيلحي مع لاعبي الاتحاد السكندري

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حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم مساء السبت، من أجل تحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحرص مصيلحي، قبل انطلاق التدريب على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفنى بقيادة حسام حسن، والترحيب باللاعبين الجدد، وقد طالب رئيس النادى اللاعبين بضرورة الانطلاقة الجيده والتركيز خلال التدريبات وبذل الجهد من أجل تحقيق طموح جماهير الثغر بتواجد الفريق في المربع الذهبي.

وعقد مصيلحي، جلسة منفردة مع حسام وإبراهيم حسن، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وشهد التدريب مشاركة لأول مرة أحمد على، المنضم حديثا لصفوف زعيم الثغر لمدة موسمين قادمين.

المصرى اليوم

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