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سواريز يُسجل في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بالدوري الإسباني ..

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سواريز يُسجل في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بالدوري الإسباني .. فيديو سواريز يُسجل في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بالدوري الإسباني ..

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حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا مستحقًا على حساب نظيره برشلونة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 2-10-2021 ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا لموسم 2021 – 2022.

تقدم أتلتيكو مدريد عن طريق توماس ليمار في الدقيقة 23 من تمريرة لويس سواريز، وفي الدقيقة 44 رد ليمار الهدية إلى سواريز وأهداه تمريرة انفرد على إثرها بالمرمى مسجلا الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ارتد فريق أتلتيكو مدريد إلى منتصف ملعبه معتمدا على الهجمات المرتدة وترك الاستحواذ لفريق برشلونة الذي لم يحسن استغلاله لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد 2-0.

بهذا الفوز احتل أتلتيكو المركز الثاني برصيد 17 نقطة (من 8 مباريات) بنفس رصيد ريال مدريد في المركز الأول (من 7 مباريات)، بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 12 في المركز التاسع.

بداية أحداث المباراة

الشوط الأول

د8: تسديدة صاروخية من ليمار تمر بجوار القائم

د15: تعادل سلبي بين الفريقين بعد مرور ربع ساعة لعب

د24: توماس ليمار يسجل هدف أتلتيكو مدريد الأول في شباك برشلونة من صناعة لويس سواريز

tag:reuters.com,2021:newsml_UP1EHA21I0WS

27: كوتينيو يستغل كرة مرتدة من دفاع أتلتيكو ويسدد صاروخية تمر بجوار القائم بقليل

د28: سواريز يهدر فرصة انفراد تام ويضع الكرة بجوار مرمى برشلونة

د44: لويس سواريز يسجل الهدف الثاني بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة حريرية من ليمار.. سواريز رفض الاحتفال بعد الهدف احتراما لجماهير برشلونة

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نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د46: خروج رودريجو دي بول ونزول كيران تريبير.. وخروج نيكو جونزاليس ونزول سيرجيو روبيرتو

د64: خروج كوتينيو ونزول انسو فاتي

د72: خروج جواو فيليكس ولويس سواريز ونزول كوريا وجريزمان

د75: خروج مينجويزا وجافي ونزول بويج ولوك دي يونج

د81: خروج هيرموسو وكاراسكو ونزول اوجستو ولودي

د86: نزول لانجليه وخروج سيرجينو ديست

د90: 4 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية المباراة

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم السبت 2-10-2021 اضغط هنــــــا

مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدورى الإسباني

المصرى اليوم

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