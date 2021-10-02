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: إجراءات الانتخابات سليمة.. واستمرار تلقي طلبات الترشح ()

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الزمالك: إجراءات الانتخابات سليمة.. واستمرار تلقي طلبات الترشح (فيديو) : إجراءات الانتخابات سليمة.. واستمرار تلقي طلبات الترشح ()

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علق حسين السمري، المدير التنفيذي بنادي ، على ما أعلنته مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بشأن بطلان الإعلان عن الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

وقال حسين السمري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الإجراءات التي اتخذها نادي الزمالك سليمة وقانونية 100% ولم يكن فيها أي مشكلة.

وتابع المدير التنفيذي بنادي الزمالك، أن وزارة الشباب والرياضة طلبت تنقية العضويات في نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل الدعوة للانتخابات لحين تنقية العضويات.

وأشار السمري خلال تصريحاته، أنه من حق إدارة نادي الزمالك أن تدعو للانتخابات حتى 31 أكتوبر المقبل بعد انتهاء اللجنة المشكلة لفحص العضويات من العمل داخل نادي الزمالك.

وأوضح السمري، أنه لابد أن يكون العضو مسدد قيمة الاشتراك الخاصة بالعضوية من أجل الانتخابات.

وأكد أن طلبات الترشح للانتخابات في النادي مستمرة حتى الغد لحين وصول خطاب مديرية الشباب والرياضة، معلقًا: «مينفعش أخد الأخبار من المواقع ولازم خطاب رسمي».

وأتم: «القانونيون فى الزمالك سيدرسون خطاب مديرية الشباب والرياضة لغلق باب الترشح فور وصولة».

المصرى اليوم

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