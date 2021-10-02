بنزيما يؤكد مُجددًا: تعاقد ريال مدريد مع مبابي مسألة وقت

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أشعل كريم بنزيما نجم هجوم فريق ريال مدريد الإسباني النار مرة أخرى من خلال زعمه أن كيليان مبابي سينضم إلى صفوف الفريق الملكي قريبًا، حيث يعتقد الفرنسي "إنها مسألة وقت فقط" قبل أن ينتقل نجم باريس سان جيرمان إلى سانتياجو برنابيو.

وكان النادي الملكي قد ارتبط بالتعاقد مع كيليان مبابي منذ فترة طويلة وحاول التعاقد معه في الصيف. ومع ذلك، لم يكن باريس سان جيرمان مستعدًا للتخلي عن نجمه، حيث رفض عروض تصل قيمتها إلى 220 مليون يورو، على الرغم من علمه أن عقد اللاعب الفرنسي سينتهي في نهاية الموسم.

وقال بنزيما في حديثه إلى صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «كيليان مبابي قال ذلك بنفسه، إنه يريد أن يرى ويختبر شيئًا آخر. سيلعب لريال مدريد يومًا ما، لا أعرف متى لكنه سيأتي. إنها مسألة وقت فقط».

هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها كريم بنزيما عن انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد. الشهر الماضي، في حديث مع صحيفة «ماركا»، قال بنزيما «كل اللاعبين الكبار يريدون القدوم إلى ريال مدريد».

وواصل حديثه قائلاً: «جميع اللاعبين الكبار يريدون المجيء يومًا ما إلى ريال مدريد، لذلك آمل أن يتمكن من القيام بذلك بسرعة، إذا كان يريد مغادرة باريس سان جيرمان - وهو أيضًا فريق جيد. إنه لاعب جيد كما أظهر بالفعل. في سن مبكرة، يعرف كيف يفعل كل شيء. هؤلاء هم اللاعبون الذين أحبهم».

وتكرر الأمر ذاته عندما تحدث بنزيما إلى «وكالة فرانس برس» في يونيو الماضي، حيث قال بنزيما: إن «مبابي سيكون موضع ترحيب في ريال مدريد».