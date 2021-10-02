أرقام برايتون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم: الضعف الهجومي للجانرز مستمر

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سيطرت نتيجة التعادل السلبي على مواجهة برايتون وأرسنال ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

ودخل أصحاب الأرض هذه المباراة وهم يمنون أنفسهم بتحقيق نتيجة الفوز التي كانت ستدفعهم إلى قمة الترتيب مناصفة مع تشيلسي، لكن فريق أرسنال تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه وحرمان فريق برايتون من تسجيل ولو هدف وحيد.

وسدد فريق برايتون 21 تسديدة على ضيفه مقابل 8 تسديدات فقط من جانب أرسنال على أصحاب الأرض.

وتألق الحارس رامسدال في الدقائق الأخيرة من المباراة وتدخل في أكثر من كرة ليمنع أصحاب الأرض من خطف هدف الفوز في وقت قاتل من زمن المباراة.

النتيجة رفعت من رصيد برايتون إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما ارتقى أرسنال للمركز التاسع برصيد 10 نقاط.

رجل المباراة:

قدم الجناح الإسباني الأيسر مارك كوكوريا مباراة كبيرة على الرغم من فشل فريقه في ترجمة الفرص إلى أهداف.

جناح برايتون كان أكثر من لعب كرات عرضية (7)، أكثر من صنع فرص (4) وثاني أكثر اللاعبين افتكاكًا للكرة (4).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- برايتون حافظ على نظافة شباكه في مباراة ضد أرسنال في البريميرليج للمرة الأولى على الإطلاق (المواجهة رقم 9 بين الفريقين).

- 5 أهداف بعد 7 جولات من بداية موسم في البريميرليج هو أسوأ سجل هجومي لأرسنال في عهد المسابقة. هذا هو أقل عدد أهداف سجله أرسنال بعد بداية 7 جولات من موسم في الدوري منذ موسم 1986/1987 (5 أيضًا).

- فقط نورويتش سيتي (0 اهداف في 4 مباريات) لديه سجل تهديفي خارج القواعد أضعف من أرسنال (1 في 4) في البريميرليج هذا الموسم.