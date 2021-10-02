بث مباشر الآن برشلونة (0)-(0) أتلتيكو مدريد لحظة بلحظة الدوري الإسباني (الشوط الأول)

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برشلونة يحل ضيفا على منافسه الشرس في الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد اليوم السبت 2 – 10 – 2021 ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا لموسم 2021 – 2022.

ينطلق اللقاء بين الفريقين الكبيرين برشلونة وأتلتيكو مدريد السبت 2- 10 – 2021 عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة - العاشرة بتوقيت مكة المكرمة – السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات – دبي - أبوظبي.

بداية أحداث المباراة

الشوط الأول

مباراة برشلونة و أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني - صورة أرشيفية

شبكة بين سبورتس القطرية تمتلك حصريا حقوق بث الدوري الإسباني الليجا، وتتيح الشبكة القطرية هذا اللقاء على عدة قنوات:

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم السبت 2-10-2021 اضغط هنــــــا