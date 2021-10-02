الشرقية للدخان يتعاقد مع مدافع المقاصة

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نجح مسؤولو نادي الشرقية للدخان، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في التعاقد مع عاصم سعيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن الشرقية للدخان تعاقد مع عاصم سعيد، لمدة موسمين في صفقة انتقال لاعب حر، وذلك بناء على طلب علاء نوح، المدير الفني لحل العجز، الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الدفاع.

وكان اللاعب صاحب الـ33 عامًا أحد المرشحين للانضمام لصفوف الإسماعيلي، ولكن رفضت اللجنة الفنية برئاسة على أبوجريشة، التعاقد معه، بسبب كبر سنه.

يذكر أن الشرقية للدخان، دعم صفوف خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع أكثر من لاعب، على رأسهم عمرو حسام، حارس مرمى إنبي، أسامة العزب، مدافع مصر المقاصة، أحمد مجدي، لاعب خط وسط المقاولون العرب.