تشيلسي ضد ساوثهامبتون: طرد براوس يفتح الطريق.. وفيرنر يتألق ضد خصمه المفضل

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حقق تشيلسي انتصارًا صعبًا على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

واستعاد تشيلسي طريق الإانتصارات سريعًا بعد تعثره في الجولة الماضية من الدوري على ملعبه (خسر 1-0 ضد مان سيتي).

وانتهى الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف نظيف عن طريق المدافع الإنجليزي الشاب تريفوه تشالوبا.

وفي الشوط الثاني عدل ساوثهامبتون النتيجة عن طريق ركلة جزاء سجلها جيمس وارد براوس.

وتعرض وارد براوس للطرد بسبب تدخل عنيف على جورجينهو، وتمكن تشيلسي من استغلال النقص العددي للضيوف وسجل الفريق هدفين قاتلين في آخر 5 دقائق من المباراة عن طريق تيمو فيرنر وبن تشيلويل.

الفوز رفع من رصيد تشيلسي إلى 16 نقطة في المركز الأول، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

رجل المباراة:

حصل تريفوه تشالوباه على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أداء كبير من قلب الدفاع الإنجليزي الشاب الذي سجل الهدف الأول في المباراة وقدم مدرود دفاعي كبير، حيث كان أكثر اللاعبين افتكاكًا للكرة (5)، الأكثر ربحًا للإلتحامات الهوائية (3: مناصفة مع زميله روديجر)، ومرر الكرة بدقة 91%.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- لا يوجد لاعب سجل أهدافًا على ملعب ستامفورد بريدج مع تشيلسي في البريميرليج تحت قيادة توماس توخيل أكثر من تريفوه تشالوبا (سجل هدفين)، على الرغم أن اللاعب لم يسدد سوى كرتين على المرمى.

- 59% من أهداف جيمس وارد براوس في البريميرليج جاءت من الضربات الثابتة (19 من 32، 10 ضربات حرة و9 ركلات جزاء.) فقط لايتون باينز (81%) ومارك نوبل (63%) لديهما نسبة أعلى.

- جيمس وارد براوس هو رابع لاعب من ساوثهامبتون الذي يسجل ويطرد خلال نفس المباراة بالبريميرليج، بعد بيتر كراوتش (2005) وساديو ماني (2015) وبيير إيميل هويبيرج (2018).

- تيمو فيرنر سجل 7 أهداف في البريميرليج.. 43% منهم ضد ساوثهامبتون (3 من 7). اليوم سجل أول هدف له في الدوري هذا الموسم.

- تيمو فيرنر وبن تشيلويل هما اللاعبان رقم 11 و12 من تشيلسي هذا الموسم الذين سجلا في البريميرليج هذا الموسم (إجمالي 15 هدفًا).

- تشيلسي نجح في تحقيق الفوز على ساوثهامبتون في البريميرليج على ملعب ستامفورد بريدج للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017.