الأهلي يقترب من ضم ثنائي وادي دجلة

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يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على التعاقد مع ثنائي وادي دجلة أحمد شريف وكريم الدبيس لتدعيم صفوف فريق الشباب بالنادي، استجابة لرغبة مسئولي قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، في تدعيم صفوف فرق الشباب بأفضل اللاعبين المتواجدين على الساحة، استعدادا للمنافسة على حصد كل الألقاب في الموسم الجديد.

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة، وأنهى مسئولو النادي الأهلي تعاقدهم مع أكثر من لاعب لتدعيم صفوف فرق الشباب مثل عمر البكري من مواليد 2001 ومصطفى مخلوف حارس مرمى الترسانة مواليد 2003 وحمدي موسى مواليد دسوق لاعب دسوق، فيما يتفاوض مع يوسف حسن مهاجم المقاولون العرب لضمه في الصيف الحالي أيضا.