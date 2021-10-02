الشعبانى يمنح لاعبي المصري راحة 24 ساعة

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منح معين الشعباني المدير الفني لفريق الكروي الأول بالنادى المصري، لاعبي الفريق راحة سلبية، اليوم السبت، لمدة يوم واحد عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين المصري ونظيره العبور السكندري والتي انتهت بفوز النسور الخضر 0/5، على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب عصر غدٍ الأحد.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق العبور السكندري بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت مساء امس الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في ثاني المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.