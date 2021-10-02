فاركو يخوض 3 مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد

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قرر الجهاز الفني لنادى فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى على خوض ثلاثة مباريات ودية مع البنك الأهلى الاثنين المقبل ثم الإسماعيلى الخميس المقبل على أن يختتم الفريق البرتقالى ودياته بمواجهة المقاولون العرب في 12 أكتوبر الجارى، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لانطلاق بطولة الدوري الممتاز.

واستقر مجدي عبدالعاطي على دخول فريقه معسكر بالإسكندرية في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز الذي تحدد لها نهاية أكتوبر المقبل، وتعاقد فاركو مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.