الأهلي ينهى تفاصيل تجديد التعاقد مع السولية ومعلول

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قطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا في اتفاقهم مع ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادى، على معلول وعمرو السولية على تجديد عقدهما مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء الاتفاقات المالية مع الثنائي بشأن الراتب السنوي الذي سيحصل عليه الثنائي في الفترة المقبلة.

حيث تم الاتفاق مع على معلول على تفاصيل العقد الجديد الذي يمتد لموسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي، ليستمر مع الأهلي حتى عام 2023، على أن يتم الإعلان عن تجديد عقده بعد انتهاء الأجندة الدولية، في ظل تواجد اللاعب رفقة منتخب تونس حاليا استعدادا لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

يأتى ذلك في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على تجديد عقد عمرو السولية لمدة ثلاث سنوات قادمة بخلاف الموسم الحالي، لتنجح الإدارة في حسم التعاقد مع الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأحمر، للحفاظ على الاستقرار الفني وعدم تشتت اللاعبين الكبار ب التفكير في مصيرهم مع الأهلي.