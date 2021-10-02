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كارتيرون يطلب ودية جديدة قبل السفر لمواجهة بطل كينيا

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كارتيرون يطلب ودية جديدة قبل السفر لمواجهة بطل كينيا كارتيرون يطلب ودية جديدة قبل السفر لمواجهة بطل كينيا

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حدد الجهاز الفنى لنادى يوم 8 أكتوبر الجاري موعدا لخوض مباراته الودية الاخيرة قبل مواجهة توسكر الكيني في دور الذهاب لدور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأكد منتصر الرملاوي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض مباراة ودية أخيرة يوم 8 أكتوبر الجاري استعدادًا للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر له في كينيا.

وأضاف الرملاوي أنه تم الاتفاق مع عدة فرق لخوض المباراة وسيكون القرار الأخير للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لاختيار الفريق الذي سيواجهه الزمالك في اللقاء.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

المصرى اليوم

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