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ارتياح فى غزل المحلة بعد التعاقد مع فوافي وحميد ماو

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ارتياح فى غزل المحلة بعد التعاقد مع فوافي وحميد ماو ارتياح فى غزل المحلة بعد التعاقد مع فوافي وحميد ماو

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سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادى غزل المحلة بقيادة محمد عودة، المدير الفنى، بعدما نجحت لجنة التعاقدات بالنادي في ضم ثنائي أفريقي متميز، وهم التنزانى حميد ماو، والملجاشى باولن فوافى، بعد مفاوضات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وصرح محمود شرف المنسق الإعلامى للنادى أن لجنة التعاقدات الفنية التي تضم عمر عبدالله وخالد كرم عضوى مجلس الإدارة والمدير الرياضى للنادى صابر عيد، كانت قد نجحت في ضم عدد من الصفقات المهمة لتدعيم صفوف النادى في الموسم المقبل.

وانتقل لاعب خط الوسط الدولى حميد ماو ''28 عاما'' للمحلة بعد رحلة احتراف ممتدة في الدورى المصرى، تنقل خلالها بين فرق: بتروجيت وإنبى، قبل أن ينهى رحلته مع الإنتاج الحربى مؤخرا، لينضم إلى غزل المحلة، وكذلك خاض فوافي تجربة رائعة مع المقاصة وبات تحت أنظار العديد من الأندية الكبيرة إلا أنه استقر به المطاف في نهاية الأمر في غزل المحلة.

المصرى اليوم

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