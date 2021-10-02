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حسام المندوه رئيسًا لبعثة فى كينيا

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حسام المندوه رئيسًا لبعثة الزمالك فى كينيا حسام المندوه رئيسًا لبعثة فى كينيا

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أسند مجلس إدارة نادى برئاسة حسين لبيب، مهمه رئاسة بعثة الزمالك في كينيا إلى حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك التي ستتجه إلى كينيا لخوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري.

ويسافر الدكتور حسام المندوه رئيسًا للبعثة على نفقته الخاصة، ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من أحمد إبراهيم إداري شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

المصرى اليوم

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