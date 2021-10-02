مباريات الدوري الإنجليزي اليوم: فوز ليدز على واتفورد .. وولفرهامبتون يهزم نيوكاسل

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق فريق ليدز يونايتد فوزًا هامًا على حساب نظيره واتفورد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت 2-10-2021 على ملعب ايلاند روود ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الإسباني دييجو لورينتي في الدقيقة 18 من أحداث المباراة، وانتهى اللقاء بفوز ليدز على واتفورد 1-0.

بهذه النتيجة يكون فريق ليدز يونايتد قد حقق فوزه الأول بالموسم وارتقى إلى المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 7 في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مباراة ليدز يونايتد وواتفورد الدورى الإنجليزى

وفي إطار منافسات الجولة السابعة وعلى ملعب مولينيو اقتنص وولفرهامبتون فوزًا ثمينًا من ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت 2-10-2021 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

تقدم وولفرهامبتون عن طريق الكوري هوانج هي تشان في الدقيقة 20، قبل أن يسجل جيف هيندريك التعادل لفريق نيوكاسل في الدقيقة 41، ثم عاد الدولي الكوري ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 58، لينتهي اللقاء بفوز وولفرهامبتون على نيوكاسل يونايتد 2-1.

بهذا الفوز رفع فريق وولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 9 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 3 في المركز التاسع عشر.

مباراة نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وفي مباراة استضافها ملعب تورف مور حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء بيرنلي في مواجهة ضيفه نورويتش سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت 2-10-2021 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

بهذا التعادل الذي لم يخدم الفريقين رفع بيرنلي رصيده إلى النقطة 3 في المركز الثامن عشر، فيما سجل نورويتش أول نقطة في رصيده بالموسم ولكنه بقى في ذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم السبت 2-10-2021 اضغط هنــــــا