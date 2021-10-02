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رسميًا.. بطلان إعلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي

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رسميًا.. بطلان إعلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك رسميًا.. بطلان إعلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي

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أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في إحدى الصحف القومية «جريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري» وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة أيام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد إعمالا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ أيضا وجود أخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتي يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

وعليه رأت الجهة الإدارية بطلان إعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، على أن يتم إعادة الإعلان في المواعيد المقررة قانونا وطبقا للائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.

المصرى اليوم

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