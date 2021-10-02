أخبار عاجلة

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا -
قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا -
30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم -
الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة -
بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاه في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة (صور) -
إعلان الحكومة الجديدة فى المغرب.. واستمرار وزراء «السيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تشيلسي يفوز على ساوثهامبتون ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا

Print
تشيلسي يفوز على ساوثهامبتون ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا تشيلسي يفوز على ساوثهامبتون ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت 2-10-2021 على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تقدم تشيلسي عن طريق شالوبا في الدقيقة 9، وعادل جيمس وارد براوس النتيجة بتسجيل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل إلا أن تدخلا عنيفا من وارد براوس على جورجينهو في الدقيقة 77 جعل حكم اللقاء يشهر في وجهه البطاقة الصفراء، وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد تم إلغاء البطاقة الصفراء وأشهر الحمراء في وجه اللاعب الإنجليزي.

بعد الطرد تحكم تشيلسي في مجريات اللعب تماما وسرعان ما سجل تيمو فيرنر الهدف الثاني في الدقيقة 84، وبعدها مباشرة سجل تشيلويل الهدف الثالث في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 3-1.

بهذا الفوز اعتلى تشيلسي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 16 نقطة في انتظار مباراة ليفربول (14 نقطة) ضد مانشستر سيتي (13 نقطة) في الخامسة والنصف مساء غدا الاحد 3-10-2021، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 4 بدون أي فوز في المركز السابع عشر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

كوت ديفوار تكتسح مالاوى بثلاثية نظيفة فى تصفيات المونديال

ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

ماكرون يرفض مجددًا تقديم الاعتذار بشأن التاريخ الاستعماري الفرنسي في إفريقيا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

قبل انطلاق مباراة مصر وليبيا .. كورونا تضرب الجابون وتؤجل مباراتها مع أنجولا

30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم

30 لاعبًا في الترشيحات الأولية للكرة الذهبية .. محمد صلاح من بينهم