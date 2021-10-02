تشيلسي يفوز على ساوثهامبتون ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا

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حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت 2-10-2021 على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تقدم تشيلسي عن طريق شالوبا في الدقيقة 9، وعادل جيمس وارد براوس النتيجة بتسجيل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل إلا أن تدخلا عنيفا من وارد براوس على جورجينهو في الدقيقة 77 جعل حكم اللقاء يشهر في وجهه البطاقة الصفراء، وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد تم إلغاء البطاقة الصفراء وأشهر الحمراء في وجه اللاعب الإنجليزي.

بعد الطرد تحكم تشيلسي في مجريات اللعب تماما وسرعان ما سجل تيمو فيرنر الهدف الثاني في الدقيقة 84، وبعدها مباشرة سجل تشيلويل الهدف الثالث في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 3-1.

بهذا الفوز اعتلى تشيلسي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 16 نقطة في انتظار مباراة ليفربول (14 نقطة) ضد مانشستر سيتي (13 نقطة) في الخامسة والنصف مساء غدا الاحد 3-10-2021، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 4 بدون أي فوز في المركز السابع عشر.